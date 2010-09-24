Дик Адвокат собирается назвать состав сборной России после окончания тура ЧР

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат назовет состав команды на ближайшие матчи отборочного цикла к Евро-2012 со сборными Ирландии и Македонии после того, как пройдут матчи 22-го тура российской премьер-лиги.

"Мне бы хотелось дождаться следующего тура российского чемпионата. После этого сделаем окончательные выводы и обнародуем состав", - сказал Адвокат в интервью "Советскому спорту".

Россияне сыграют с ирландцами в Дублине 8 октября, а с македонцами в Скопье - 12 октября. После игры в Дублине команда проведет еще два дня в Ирландии, вместо того, чтобы вернуться в Москву.

"Через четыре дня у нас встреча в Македонии. Мы хотели бы избежать лишних перелетов, которые, кто бы что ни говорил, утомляют. Кроме того, не хотим скакать через часовые пояса - между Дублином и Скопье всего час разницы", - сообщил Адвокат.

Он также высказал недовольство ситуацией с Юрием Жирковым, который в лондонском "Челси" практически не имеет игровой практики: "Жирков время от времени выходит на поле. В последних трех играх он принял участие. Хотя, я согласен, ситуация с ним огорчает".