Чемпионат России, 22-й тур: расписание матчей и трансляций
24 сентября 2010, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим расписание матчей и трансляций 22-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с пятницы по понедельник.
СПАРТАК - АМКАР
24 сентября. Москва. 18.00 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD - 21.45, запись)
ЗЕНИТ - САТУРН
25 сентября. Санкт-Петербург. 15.00 (Первый канал. НТВ Плюс Наш футбол)
РУБИН - АЛАНИЯ
25 сентября. Казань. 18.00 (НТВ Плюс Наш футбол)
ТОМЬ - ЦСКА
26 сентября. Томск. 13.30 (НТВ Плюс Наш футбол)
ДИНАМО - СПАРТАК Нч
26 сентября. Химки. 15.45 (НТВ Плюс Наш Футбол. Спорт HD. Россия 2 - 19.15, запись)
РОСТОВ - СИБИРЬ
26 сентября. Ростов-на-Дону. 18.00 (НТВ Плюс Наш футбол)
ЛОКОМОТИВ - ТЕРЕК
26 сентября. Москва. 20.15 (НТВ Плюс Наш футбол)
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - АНЖИ
27 сентября. Самара. Стадион "Металлург". 19.00 (НТВ Плюс Наш футбол)