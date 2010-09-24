Чемпионат России, 22-й тур: расписание матчей и трансляций

Приводим расписание матчей и трансляций 22-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с пятницы по понедельник.

СПАРТАК - АМКАР

24 сентября. Москва. 18.00 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD - 21.45, запись)

ЗЕНИТ - САТУРН

25 сентября. Санкт-Петербург. 15.00 (Первый канал. НТВ Плюс Наш футбол)

РУБИН - АЛАНИЯ

25 сентября. Казань. 18.00 (НТВ Плюс Наш футбол)

ТОМЬ - ЦСКА

26 сентября. Томск. 13.30 (НТВ Плюс Наш футбол)

ДИНАМО - СПАРТАК Нч

26 сентября. Химки. 15.45 (НТВ Плюс Наш Футбол. Спорт HD. Россия 2 - 19.15, запись)

РОСТОВ - СИБИРЬ

26 сентября. Ростов-на-Дону. 18.00 (НТВ Плюс Наш футбол)

ЛОКОМОТИВ - ТЕРЕК

26 сентября. Москва. 20.15 (НТВ Плюс Наш футбол)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - АНЖИ

27 сентября. Самара. Стадион "Металлург". 19.00 (НТВ Плюс Наш футбол)