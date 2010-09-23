Аршавин: «Не подошел после матча к Павлюченко, чтобы не сыпать соль на рану»

Российский легионер «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал исход победного (4:1) матча Кубка английской лиги против «Тоттенхэма», в котором он забил один мяч.

«Мой выход изначально не планировался, но ход матча заставил тренеров выпустить нас с Шамахом. С Ромой Павлюченко до матча не общались, а после финального свистка я видел, как он расстроен, поэтому не стал подходить и сыпать соль на раны. Один мой товарищ пошутил даже, что жизнь, как всегда, несправедлива – Рома «пахал» весь матч и ушел «убитым», я же появился в самом конце, поработал совсем чуть-чуть, а уехал домой счастливым.

Гол, кстати, забил несложный – мне хорошо отдали мяч в свободную зону, первым движением подработал его, вторым пробил. Одиннадцатиметровые же бил Насри, потому что был первым в списке пенальтистов – я там вообще не присутствовал, поскольку играть не должен был», – приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».



