Агент Абрамов: «Через три года Месси будет играть в России!»

Известный спортивный агент Владимир Абрамов выступил со смелым прогнозом, согласно которому уже в довольно скором будущем в российской премьер-лиге будет выступать сам Лионель Месси.

«Месси приедет в Россию через два-три года. В 2013-2014 годах в России будет играть лучший на тот момент игрок мира! Месси приедет, когда похорошеет город, где располагается его команда, где построят прекрасную базу и стадион.

Через три года, уверен, в премьер-лиге будет играть сочинская «Жемчужина». Месси сядет в дорогой суперскоростной поезд и уже через пять часов, выкурив сигару в купе, выйдет в прекрасном городе Сочи! Через четыре часа он будет в Ростове, вскорости – в Воронеже, потому что «Факел» тоже попадет в высшую лигу…

Вы думаете, что я сказочник? Нет, я знаю реальные перспективы как футбола, так и страны. Воронеж принял решение о том, что через три года будет в высшей лиге. Следующий пункт скоростного поезда – Нижний Новгород. Не сбрасываю со счетов и чеченскую команду. Ко мне недавно приезжал начальник команды «Терек» Есауленко, который говорил: «Володя, у нас люди непьющие, через два года у нас будет великолепный стадион на 30 тысяч мест». Год уже прошел, через 12 месяцев там построят чисто футбольный стадион.

Посчитаем: стадион в Сочи, чисто футбольные арены в Петербурге и Грозном, Воронеже, Нижнем Новгороде. Уже пять! Но главное – будут деньги! Большие деньги! Красивые женщины, шикарные авто, легкое сообщение между городами… Это послужит основанием для появления суперклубов в России, и первым будет «Зенит». Через три года на четвертый Месси приедет в Россию», – приводит слова Абрамова «Советский спорт».