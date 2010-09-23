Вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал инцидент с бывшим эквадорским футбольным арбитром Байроном Морено, которого задержали в аэропорту Нью-Йорка с шестью килограммами героина, обмотанного на тело в пакетах под нижним бельем.

«Полагаю, в 2002 году у Морено уже были шесть килограмм наркотиков. Только не в нижнем белье, как при задержании, а в его организме», - приводит слова Буффона Goal.com.

Морено получил скандальную известность после матча 1/8 финала ЧМ-2002 Южная Корея – Италия (2:1), где принял несколько спорных решений в пользу хозяев турнира.