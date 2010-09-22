Скандальный арбитр ЧМ-2002 Байрон Морено задержан при ввозе 6 кг героина (ВИДЕО)

Бывший футбольный арбитр Байрон Морено, снискавший недобрую славу скандальным судейством на чемпионате мира 2002 года, а также другими сомнительными деяниями, спустя 8 лет попал в еще более скверную историю.

Морено задержан в аэропорту Нью-Йорка при попытке ввезти в США груз героина весом около 6 килограммов, сообщает АР.

Экс-рефери прибыл в Нью-Йорк коммерческим рейсом из Эквадора. В ходе обычной проверки багажа он начал нервничать, и сотрудники таможни почувствовали неладное. В результате обыска выяснилось, что у эквадорца в районе спины, живота и ног были закреплены 10 пластиковых пакетов, в которых находился героин.

Морено закончил карьеру в 2003 году, после того как федерация футбола страны дисквалифицировала его на 20 игр. В матче между клубами "Барселона" и "Лига де Кито" он добавил 11 минут к основному времени и не записал это в протокол игры. Ранее на ЧМ-2002, он «убил» сборную Италии в матче 1/8 финала с командой Кореи.