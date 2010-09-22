Экс-подруга Веллитона готова на брак с ним ради сборной России

Бывшая подруга бразильского нападающего "Спартака" Веллитона, телеведущая Виктория Боня, рассказала о возможном получении им российского гражданства и выступлении за сборную России.

"Он выучил одну фразу и теперь всё время повторяет её с выражением: "Я русский, б...я!" Мне очень нравится, как он это говорит, и я бы очень хотела увидеть его в форме сборной России. Представляю - Аршавин, Павлюченко, Веллитон… Он играет, забивает… Когда мы с ним в последний раз общались на эту тему, Веллитон говорил, что хочет получить российский паспорт. Он действительно не против играть за нашу сборную. Мотивация? Ну, всё-таки это определенный уровень, престиж. Ведь играть за сборную страны важно для футболиста, я правильно понимаю? И для карьеры неплохо…

Я вообще думаю, что изначально история с паспортом - идея Федуна. Он умный мужчина, увидел рядом с Веллитоном русскую девушку… Какие там условия оговаривались… Наверное, Веллитон со своей стороны тоже что-то попросил. Если он собирается здесь жить, играть за сборную… Возможно, и деньги. Но разговора "или деньги, или я не играю!" быть не могло. Я знаю Веллитона, не надо выставлять его меркантильным рвачом. Деньги для него никогда не были на первом месте", - рассказала Боня "Советскому спорту".

Отвечая на вопрос, могла бы она ради сборной России выйти замуж Веллитона, девушка ответила: "Шутили на эту тему, мол, пойдём в ЗАГС, распишемся - паспорт получишь. Я это уже где-то говорила и сейчас повторю: если Веллитону понадобится свадьба для того, чтобы выступать за сборную Россию, я готова пойти на это. Хотя я страшный бракофоб - жутко боюсь свадеб, замужества. Но в случае с Веллитоном - почему бы нет? Пусть я никогда не возвращалась к своим прошлым отношениям, но ради благого дела, ради России хоть сейчас готова выйти замуж!".