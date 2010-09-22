«Донбасс Арена» станет претендентом на проведение финала Лиги Европы

Донецкая «Донбасс Арена» будет претендовать на проведение финала Лиги Европы в 2014 году, сообщает генеральный директор стадиона Александр Атаманенко.

«Совместно с мэрией Донецка мы уже направили официальный запрос в УЕФА, чтобы получить пакет документов, который необходим для составления официальной заявки.

Для финалов Лиги чемпионов УЕФА рекомендует иметь стадион примерно на 70 тысяч мест, а «Донбасс Арена» может собрать на своих трибунах немногим больше 50 тысяч болельщиков. Но поскольку более вместительные стадионы, как правило, имеют беговые дорожки и легкоатлетические секторы, на первые 10-15 рядов билеты там не продаются.

Это в значительной мере уравнивает наши шансы: на «Донбасс Арене» за игрой удобно наблюдать с любого места без исключения. Поэтому приезд в Донецк финала Лиги чемпионов, полагаю, тоже вполне возможен, но в своих амбициях мы хотим быть последовательными и начать с Лиги Европы», – рассказал Атаманенко в интервью «Спорт-Экспрессу».