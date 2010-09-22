Юрий Семин может вернуться в киевское «Динамо»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассматривается руководством киевского "Динамо" как основной кандидат на эту же должность в случае отставки Валерия Газзаева после завершения группового турнира Лиги Европы и первой части национального чемпионата, сообщает "Спорт-Экспресс".

На прошлой неделе после домашней ничьей с белорусским БАТЭ Газзаев сам попросил президента «Динамо» Игоря Суркиса об отставке, но в результате разговора с ним получил отказ. Что касается Семина, он работал в "Динамо" в 2008 - 2009 годах и сделал его чемпионом.