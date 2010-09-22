Сегодня играются матчи 1/8 финала Кубка России по футболу (расписание)

Сегодня будут проведены четыре матча 1/8 финала Кубка России по футболу. Вот их расписание.

АЛАНИЯ - ГОРНЯК. Владикавказ. Республиканский стадион "Спартак". 16.00.

САТУРН - ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ. Раменское. Стадион "Сатурн". 17.00.

РОСТОВ - ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2". 18.30.

ДИНАМО - ВОЛГА НН. Химки. Стадион "Арена Химки". 19.30.

Остальные четыре поединка перенесены на март 2011 года.