Кубок английской лиги. «Тоттенхэм» - «Арсенал» - 1:4. Аршавин забил (ВИДЕО)

Лондонское дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" в рамках 1/16 финала финала Кубка английской лиги по футболу завершилось крупной победой "канониров" со счетом 4:1. При этом три гола были забиты ими в овертайме.

В основное время матча в составе "Арсенала" в первом тайме отличился Генри Лэнсбери (16-я минута), открывший счет в матче. Форвард "Тоттенхэма" Робби Кин (49) во втором тайме забил ответный гол. В добавочное время Самир Насри отметился дублем с пенальти на 92-й и 96-й минутах. А финальную точку поставил Андрей Аршавин на 105-й.