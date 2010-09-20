Чемпионат России, 21-й тур: результаты игр
20 сентября 2010, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]
В чемпионате России по футболу сыгран 21-й тур. Приводим результаты матчей. Следующий, 22-й тур пройдет 24-27 сентября.
Терек – Зенит – 0:0
Спартак Нальчик – Спартак – 0:2
Голы: 0:1 – Ари (20), 0:2 – Ари (77).
ЦСКА – Сибирь – 1:0
Гол: 1:0 – Олисе (73).
Томь – Локомотив – 1:1
Голы: 0:1 – Гатагов (39), 1:1 – Янбаев (44, автогол).
Анжи – Рубин – 0:1
Гол: 0:1 – Карадениз (90+3).
Амкар – Крылья Советов – 2:1
Голы: 1:0 – Ристич (15), 1:1 – Савин (45), 2:1 – Савин (48, автогол).
Алания – Ростов – 0:0
Сатурн – Динамо – 3:2
Голы: 1:0 – Немов (38), 1:1 – Кураньи (43), 2:1 – Кириченко (45+1), 3:1 – Немов (63), 3:2 – Дуймович (83).