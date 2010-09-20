Сборная Мексики сняла 14 проституток и трансвестита: разгорелся скандал

Вокруг сборной Мексики по футболу разгорается нешуточный сексуальный скандал. Появилась информация о том, что победу в товарищеском матче против Колумбии (1:0) игроки отметили в компании 14 проституток и одного трансвестита, пригласив эту веселую компанию к себе в отель, сообщает «Советский спорт».

Глава федерации футбола Мексики Нестор де ля Торре заявил, что расследование обстоятельств этого дела уже ведется, и футболистов ждет серьезное наказание, ведь по правилам игроки сборной не имеют права приглашать женщин в отель во время сбора.