Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Атлетико» на его поле (ВИДЕО)

Во матче третьего тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" победила мадридский "Атлетико" на его поле со счетом 2:1.

На 13-й минуте отличился Лионель Месси, 12 минут спустя столичная команда отыгралась усилиями Рауля Гарсии. Победный гол у "Барсы" на 33-й минуте провел Херард Пике после паса Месси.

«Барса» набрала 6 очков, а лидирует в Примере "Валенсия", единственный клуб, который выиграл три стартовых матча из трех.