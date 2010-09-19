Лондонский "Челси" одержал очередную разгромную победу в матче чемпионата Англии по футболу. На сей раз в роли жертвы выступил новичок премьер-лиги "Блэкпул".

«Челси» уже к перерыву повел в счете 4:0. На второй минуте встречи счет открыл Саломон Калу. Десять минут спустя Флоран Малуда удвоил результат, затем, на 30-й, пришел черед Дидье Дрогба, а на 41-й Малуда оформил дубль. На этом «Синие» успокоились, и во втором тайме счет не менялся.

Юрий Жирков попал в заявку на матч, но остался в запасе. «Челси» лидирует в турнирной таблице со стопроцентным результатом - 15 очков после пяти игр.