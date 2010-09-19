"МЮ" вырвал победу у "Ливерпуля" благодаря хет-трику Бербатова (ВИДЕО)

"Манчестер Юнайтед" победил "Ливерпуль" в домашнем матче 5-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 3:2.

Главным героем встречи стал форвард «МЮ» Димитар Бербатов, забивший все три мяча своей команды (42-я, 59-я и 84-я минуты). Ливерпульцы, которые по ходу проигрывали 0:2, проявили бойцовские качества и ответили дублем капитана Джеррарда (64-я и 70-я минуты), но в итоге все-таки не удержали ничью.

У "Юнайтед" стало 11 очков, он сравнялся с "Арсеналом", деля с ним второе место. У неудачно стартовавшего "Ливерпуля" всего 5 очков, и он на 16-й позиции.