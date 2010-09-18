Чемпионат России, 21-й тур: расписание матчей и трансляций
18 сентября 2010, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим расписание матчей и трансляций 21-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с субботы по понедельник.
АМКАР - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
18 сентября. Пермь. Стадион "Звезда". 15.00 (НТВ Плюс Наш футбол)
АЛАНИЯ - РОСТОВ
18 сентября. Владикавказ. Стадион "Спартак". 17.15 (НТВ Плюс Наш футбол)
САТУРН - ДИНАМО
18 сентября. Раменское. Стадион "Сатурн". 19.30 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD)
ТОМЬ - ЛОКОМОТИВ
19 сентября. Томск. Стадион "Труд". 14.00 (НТВ Плюс Наш футбол)
АНЖИ - РУБИН
19 сентября. Махачкала. Стадион "Динамо". 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол)
ТЕРЕК - ЗЕНИТ
20 сентября. Грозный. Стадион им.Билимханова. 16.00 (НТВ Плюс Наш футбол)
СПАРТАК Нч - СПАРТАК
20 сентября. Нальчик. Стадион "Спартак". 19.15 (Россия 2. НТВ Плюс Наш футбол)
ЦСКА - СИБИРЬ
20 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки". 20.00 (НТВ Плюс Спорт Классика. Спорт HD)