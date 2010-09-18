Чемпионат России, 21-й тур: расписание матчей и трансляций

Приводим расписание матчей и трансляций 21-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с субботы по понедельник.

АМКАР - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

18 сентября. Пермь. Стадион "Звезда". 15.00 (НТВ Плюс Наш футбол)

АЛАНИЯ - РОСТОВ

18 сентября. Владикавказ. Стадион "Спартак". 17.15 (НТВ Плюс Наш футбол)

САТУРН - ДИНАМО

18 сентября. Раменское. Стадион "Сатурн". 19.30 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD)

ТОМЬ - ЛОКОМОТИВ

19 сентября. Томск. Стадион "Труд". 14.00 (НТВ Плюс Наш футбол)

АНЖИ - РУБИН

19 сентября. Махачкала. Стадион "Динамо". 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол)

ТЕРЕК - ЗЕНИТ

20 сентября. Грозный. Стадион им.Билимханова. 16.00 (НТВ Плюс Наш футбол)

СПАРТАК Нч - СПАРТАК

20 сентября. Нальчик. Стадион "Спартак". 19.15 (Россия 2. НТВ Плюс Наш футбол)

ЦСКА - СИБИРЬ

20 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки". 20.00 (НТВ Плюс Спорт Классика. Спорт HD)