Празднуя гол, Анри ненароком нанес травму вратарю соперника (ВИДЕО)

Французский нападающий клуба «Нью-Йорк Ред Буллз» Тьерри Анри случайно нанес травму голкиперу «Далласа» Кевину Хартману при праздновании гола своей команды.

Анри намеревался повторно дослать мяч в сетку, но его удар пришелся во вратаря, который в итоге получил травму коленных связок.

«Я просто хотел еще раз ударить по мячу, как иногда делаю, а он выставил свою ногу и получил повреждение. Это просто несчастный случай. В перерыве я извинился перед Кевином, поскольку не хотел причинить ему боль. Он принял мои извинения. Глупо получилось», – цитирует француза The Guardian.