Лига Европы. «Карпаты» – «Боруссия» (Дортмунд) - 3:4 (ВИДЕО)

Львовские «Карпаты» выдали напару с дортмундской «Боруссией» лихой триллер в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу. Игра завершилась победой немцев 4:3, хотя еще за несколько минут до финального свистка в счете вели украинцы.

Голы забили: 0:1 – Шахин (12, пенальти), 0:2 – Гетце (27), 1:2 – Голодюк (44), 2:2 – Кополовец (52), 3:2 – Кожанов (78), 3:3 – Барриос (87), 3:4 – Гетце (90).