Слуцкий: «Быстрый гол очень помог нам в игре с «Лозанной»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил на пресс-конференции после победы со счетом 3:0 в гостевом матче над швейцарской "Лозанной" в Лиге Европы, что ощутимую услугу команде оказал быстрый гол, забитый Вагнером Лавом.

"Хорошо, что забили быстрый гол. Правда, после этого не очень удачно играли в первом тайме: пытались проводить атаки очень быстро, из-за этого было много необоснованных потерь, в результате чего отдали инициативу сопернику, - сказал Слуцкий. - Во втором тайме игра команды перестроилась, удалось создать множество опасных моментов. Мы поняли, что не надо форсировать атаки, пытаясь диагональными передачами сразу выходить во фланговые зоны, а необходимо перейти к контролю мяча, потому что соперник начнет тратить много сил в отборе, и будут появляться свободные зоны. Забрали контроль мяча, и после этого игра сразу наладилась".

Отдельно Слуцкий похвалил автора дубля - Вагнера Лава: "Вагнер, даже если он проводит выдающийся матч, а сегодняшний явно таким не был, может играть лучше. Он может играть лучше любой матч, но все равно каждое его соприкосновение с мячом таит огромную угрозу для соперника, и каждое его технико-тактическое действие может быть результативным", - сказал главный тренер ЦСКА.