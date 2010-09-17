Первый гол Кержакова «Андерлехту» стал 150-м в его карьере

Нападающий питерского «Зенита» Александр Кержаков, сделавший хет-трик в первом тайме матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1), достиг отметки 150 голов за карьеру.

Юбилейным стал его первый мяч в ворота бельгийцев на 8-й минуте. Кроме того, Кержаков по количеству числу голов в еврокубках вышел на второе место среди российских футболистов – 23. На первом месте - Александр Мостовой (25 мячей).

Недавно Кержаков забил свой сотый гол за «Зенит». Он пришелся на игру против «Осера» в отборочном раунде Лиги чемпионов.



