Лига Европы: все результаты первого тура

В Лиге чемпионов по футболу проведены матчи 1-го тура. Приводим их результаты.

Группа А

Ред Булл Зальцбург Австрия – Манчестер Сити Англия – 0:2

Голы: 0:1 – Сильва (8), 0:2 – Жо (63).

Ювентус Италия – Лех Польша – 3:3

Голы: 0:1 – Руднев (14, пенальти), 0:2 – Руднев (30), 1:2 – Кьеллини (45), 2:2 – Кьеллини (50), 3:2 – Дель Пьеро (68), 3:3 – Руднев (90).

Группа В

Арис Греция – Атлетико Испания – 1:0

Гол: 1:0 – Хавито (59).

Байер Германия – Русенборг Норвегия – 4:0

Голы: 1:0 – Хельмес (4), 2:0 – Рейнартц (38), 3:0 – Хельмес (58), 4:0 – Хельмес (61).

Группа С

Лилль Франция – Спортинг Португалия – 1:2

Голы: 0:1 – Вукчевич (11), 0:2 – Поштига (34), 1:2 – Фро (57).

Левски София Болгария – Гент Бельгия – 3:2

Голы: 0:1 – Асофейфа (24), 1:1 – Жоаозиньо (43), 1:2 – де Смет (49), 2:2 – Дембеле (60), 3:2 – Грин (84).

Группа D

Динамо Загреб Хорватия – Вильярреал Испания – 2:0

Брюгге Бельгия – ПАОК Греция – 1:1

Голы: 1:0 – Кумаа (61), 1:1 – Малезас (78).

Группа Е

АЗ Алкмар Нидерланды – Шериф Молдавия – 2:1

Голы: 1:0 – Гудмундссон (14), 1:1 – Морено (68, автогол), 2:1 – Ялинс (82).

Динамо Киев Украина – БАТЭ Белоруссия – 2:2

Группа F

Лозанна Швейцария – ЦСКА Россия – 0:3

Голы: 0:1 – Вагнер Лав (22), 0:2 – Игнашевич (68), 0:3 – Вагнер Лав (81, пенальти).

Спарта Прага Чехия – Палермо Италия – 3:2

Голы: 1:0 – Вилфрид (17), 1:1 – Маккароне (38), 2:1 – Кладрубски (68), 3:1 – Кадлец (75), 3:2 – Эрнандес (83).

Группа G

Андерлехт Бельгия – Зенит Россия – 1:3

Голы: 0:1 – Кержаков (8), 0:2 – Кержаков (33), 0:3 – Кержаков (43), 1:3 – Юхас (66).

АЕК Греция – Хайдук Сплит Хорватия – 3:1

Голы: 1:0 – Джеббур (12), 1:1 – Ибричич (29, пенальти), 2:1 – Либеропулос (65), 3:1 – Скокко (89).

Группа Н

Штутгарт Германия – Янг Бойз Швейцария – 3:0

Голы: 1:0 – Какау (23, пенальти), 2:0 – Гентнер (59), 3:0 – Ташчи (90).

Хетафе Испания – Оденсе Дания – 2:1

Голы: 0:1 – Арисменди (43, автогол), 1:1 – Арисменди (51), 2:1 – П. Риос (81).

Группа I

Дебрецен Венгрия – Металлист Украина – 0:5

Голы: 0:1 – Эдмар (24), 0:2 – Клейтон Шавьер (34), 0:3 – Эдмар (74), 0:4 – Фининьо (77), 0:5 – Валяев (89).

ПСВ Нидерланды – Сампдория Италия – 1:1

Голы: 0:1 – Кациаторе (25), 1:1 – Джуджак (90).

Группа J

Севилья Испания – ПСЖ Франция – 0:1

Гол: 0:1 – Нене (76).

Карпаты Украина – Боруссия Д Германия – 3:4

Голы: 0:1 – Шахин (12, пенальти), 0:2 – Гетце (27), 1:2 – Голодюк (44), 2:2 – Кополовец (52), 3:2 – Кожанов (78), 3:3 – Барриос (87), 3:4 – Гетце (90).

Группа К

Ливерпуль Англия – Стяуа Румыния – 4:1

Голы: 1:0 – Дж.Коул (1), 1:1 – Танасе (13), 2:1 – Нгог (54, пенальти), 3:1 – Лукас (81), 4:1 – Нгог (90).

Наполи Италия – Утрехт Нидерланды – 0:0

Группа L

Порту Португалия – Рапид Вена Австрия – 3:0

Голы: 1:0 – Роланду (26), 2:0 – Фалькао Гарсиа (65), 3:0 – Рубен Микаэл (77).

Бешикташ Турция – ЦСКА София Болгария – 1:0

Гол: 1:0 – Эрнст (90).