В матче первого тура группы F Лиги чемпионов по футболу лондонский "Челси" легко расправился на выезде со словацкой "Жилиной" - 4:1.

Гости еще в первом тайме создали задел в три мяча усилиями Майкла Эссьена и сделавшего дубль Николя Анелька. Сразу после перерыва Дэниэл Старридж забил четвертый гол, но "Жилина" избежала поражения с сухим счетом благодаря мячу Томаша Оравеца.

В группе после первого тура лидируют «Челси» и «Спартак», имеющие по 3 очка.