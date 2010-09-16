Лига чемпионов. "Челси" разгромил в гостях "Жилину" - 4:1 (ВИДЕО)
16 сентября 2010, 07:03 [ «Аргументы Недели» ]
В матче первого тура группы F Лиги чемпионов по футболу лондонский "Челси" легко расправился на выезде со словацкой "Жилиной" - 4:1.
Гости еще в первом тайме создали задел в три мяча усилиями Майкла Эссьена и сделавшего дубль Николя Анелька. Сразу после перерыва Дэниэл Старридж забил четвертый гол, но "Жилина" избежала поражения с сухим счетом благодаря мячу Томаша Оравеца.
В группе после первого тура лидируют «Челси» и «Спартак», имеющие по 3 очка.