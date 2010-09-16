Главный тренер «Марселя» Дидье Дешам назвал кошмаром матч Лиги чемпионов, в котором его команда уступила дома московскому "Спартаку" со счетом 0:1.

По его словам, сказанным на пресс-конференции, в первом тайме команды действовали приблизительно на равных, во втором инициативой завладел "Марсель", однако забить так и не сумел, пропустив при этом "нелогичный" мяч в свои ворота.

"В результате мы начали борьбу в Лиге чемпионов по худшему сценарию, который только может быть", - сказал Дешам, который считает "Спартак" главным конкурентом за выход в 1/8 финала турнира.

Вместе с тем, он выразил надежду, что его команде удастся исправить ситуацию в оставшихся пяти матчах, в том числе в Москве.