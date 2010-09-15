Лига чемпионов: все результаты игрового дня 14 сентября

В Лиге чемпионов по футболу проведены матчи 1-го тура в группах с А по D. Приводим их результаты.

Группа А

Твенте Нидерланды – Интер Италия – 2:2

Голы: 0:1 – Снейдер (14), 1:1 – Янссен (20), 2:1 – Милито (30, автогол), 2:2 – Это′О (41).

Вердер Германия – Тоттенхэм Англия – 2:2

Голы: 0:1 – Пасанен (12, автогол), 0:2 – Крауч (18), 1:2 – Угу Алмейда (43), 2:2 – Марин (48).

Группа В

Бенфика Португалия – Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2:0

Голы: 1:0 – Луизао (21), 2:0 – Кардосо (68).

Лион Франция – Шальке 04 Германия – 1:0

Гол: 1:0 – Бастос (21).

Группа С

Бурсаспор Турция – Валенсия Испания – 0:4

Голы: 0:1 – Тино (16), 0:2 – Адурис (41), 0:3 – П. Эрнандес (68), 0:4 – Сольдадо (76).

Манчестер Юнайтед Англия – Рейнджерс Шотландия – 0:0

Группа D

Барселона Испания – Панатинаикос Греция – 5:1

Голы: 0:1 – Гову (20), 1:1 – Месси (22), 2:1 – Вилья (33), 3:1 – Месси (45), 4:1 – Педро (78), 5:1 – Дани Алвес (90).

Копенгаген Дания – Рубин Россия – 1:0

Гол: 1:0 – Ндой (87).