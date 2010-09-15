Сегодня канал НТВ покажет в прямом эфире матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу, в котором московский «Спартак» сыграет на выезде с французским «Марселем».

Этой игрой "Спартак" ознаменует свое возвращение в главный клубный турнир европейского футбола, где его не было четыре года. Трансляция из Марселя начнется в 22.30 по московскому времени. Начало самого матча – в 22.45.