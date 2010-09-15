Бердыев: «Обидное поражение, мы его не заслуживали»
15 сентября 2010, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат стартового матча Лиги чемпионов против «Копенгагена» (0:1).
«Обидное поражение. Я думаю, мы его не заслуживали. Более того, были такие благоприятные возможности для взятия ворот. Но, к сожалению, так случилось.
Да, реализация подвела. Были моменты серьезные такие. Даже за пять минут до конца, когда три в два выскочили, надо было реализовывать, конечно. И все решилось бы», – сказал Бердыев в эфире «НТВ-Плюс».