Бердыев: «Обидное поражение, мы его не заслуживали»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат стартового матча Лиги чемпионов против «Копенгагена» (0:1).

«Обидное поражение. Я думаю, мы его не заслуживали. Более того, были такие благоприятные возможности для взятия ворот. Но, к сожалению, так случилось.

Да, реализация подвела. Были моменты серьезные такие. Даже за пять минут до конца, когда три в два выскочили, надо было реализовывать, конечно. И все решилось бы», – сказал Бердыев в эфире «НТВ-Плюс».