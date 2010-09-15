Лига чемпионов. «Твенте» - «Интер» - 2:2 (ВИДЕО)

Итальянский "Интер", победитель футбольной Лиги чемпионов прошлого сезона, начал новую кампанию ничьей в гостевом матче с голландским "Твенте" - 2:2.

На 13-й минуте интеристы» открыли счет (Уэсли Снейдер). Тем не менее, к исходу получаса игры "Твенте" уже вел - 2:1. Тео Янсен восстановил равенство, а затем форвард "Интера" Диего Милито забил в свои ворота. К перерыву команда Рафаэля Бенитеса отыгралась (Самюэль Это`О), а во второй половине матча счет не изменился.