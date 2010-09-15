Испанская "Барселона", соперник «Рубина» по группе D Лиги чемпионов, в своем первом матче обыграла дома греческий "Панатинаикос" - 5:1.

Хозяева открыли счет: отличился француз Сидней Гову (20-я минута). Однако уже до перерыва «Барса» забила в ответ три мяча: дважды отличился Лионель Месси (22-я и 45-я минуты), а Давид Вилья на 33-й минуте провел свой первый еврогол за "Барсу". Месси во втором тайме не использовал возможность сделать хет-трик, смазав пенальти. До разгромного счет довели Педро Родригес (78-я минута) и Дани Алвес (90).

"Барселона" и "Копенгаген" вышли, таким образом, в лидеры группы, имея по 3 очка. "Рубин" и "Панатинаикос" пока без набранных очков.