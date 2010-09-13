Исполком Российского футбольного союза утвердил переход на систему "осень-весна", сообщает РИА Новости со ссылкой на президента РФС Сергея Фурсенко.

"Сегодня на исполкоме РФС обсуждался переход российских соревнований на систему "осень-весна". При одном голосе против и одном воздержавшемся он (переход) утвержден исполкомом РФС", - рассказал Фурсенко.

Переход на систему "осень-весна" позволит определять чемпиона России по футболу примерно в то же время, что и в подавляющем большинстве европейских стран. Российская футбольная премьер-лига приняла проект перехода на европейскую систему. Согласно предложенному формату, переходный чемпионат России будет проведен в три круга: он начнется весной 2011 года и завершится весной 2012-го.