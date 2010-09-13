Чемпионат России: турнирная таблица после 20-го тура

Публикуем таблицу чемпионата России по футболу после матчей 20-го тура. «Зенит» продолжает уверенно лидировать, опережая «Рубин» на 6 очков и имея на два матча больше.

Матчи Голы

1 Зенит 18 46

2 Рубин 20 40

3 ЦСКА 18 36

4 Спартак Нч 20 33

5 Ростов 20 32

6 Спартак 19 29

7 Терек 20 27

8 Локомотив 20 26

9 Динамо 19 26

10 Томь 20 25

11 Анжи 20 23

12 Алания 20 22

13 Сатурн 20 21

14 Амкар 20 18

15 Крылья С 20 16

16 Сибирь 20 12