Чемпионат России: турнирная таблица после 20-го тура
13 сентября 2010, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]
Публикуем таблицу чемпионата России по футболу после матчей 20-го тура. «Зенит» продолжает уверенно лидировать, опережая «Рубин» на 6 очков и имея на два матча больше.
Матчи Голы
1 Зенит 18 46
2 Рубин 20 40
3 ЦСКА 18 36
4 Спартак Нч 20 33
5 Ростов 20 32
6 Спартак 19 29
7 Терек 20 27
8 Локомотив 20 26
9 Динамо 19 26
10 Томь 20 25
11 Анжи 20 23
12 Алания 20 22
13 Сатурн 20 21
14 Амкар 20 18
15 Крылья С 20 16
16 Сибирь 20 12