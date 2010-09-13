Чемпионат России по футболу: результаты 20-го тура
13 сентября 2010, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим результаты игр 20-го тура чемпионата России по футболу.
Ростов – Анжи – 1:0
Гол: 1:0 – Калачев (56).
Локомотив – ЦСКА – 1:0
Гол: 1:0 – Майкон (25).
Удаления: Асатиани (70), Гонсалес (70).
Крылья Советов – Спартак Нальчик – 2:0
Голы: 1:0 – Джорджевич (72), 2:0 – Яковлев (86).
Динамо – Терек – 3:1
Голы: 0:1 – Лахиялов (35), 1:1 – Кураньи (43), 2:1 – Самедов (66), 3:1 – Семшов (73).
Сибирь – Алания – 1:2
Голы: 1:0 – Зиновьев (12), 1:1 – Гнану (90), 1:2 – Коллинз (90+3).
Зенит – Томь – 2:0
Голы: 1:0 – Петкович (3, автогол), 2:0 – Бухаров (45).
Удаления: Д.Н. Смирнов (84), Широков (90+4).
Спартак – Сатурн – 2:1
Голы: 1:0 – Веллитон (7), 1:1 – Кириченко (21), 2:1 – Веллитон (74).
Рубин – Амкар – 3:0
Голы: 1:0 – Карлос Эдуардо (26), 2:0 – Карлос Эдуардо (52), 3:0 – Мартинс (86, пенальти).