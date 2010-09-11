«Рубин» - «Амкар» - 3:0. Дубль Карлоса Эдуардо в дебютной игре! (ВИДЕО)

Казанский "Рубин" выиграл дома у пермского "Амкара" со счетом 3:0 в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Бразильский полузащитник Карлос Эдуардо в первой для себя игре за казанский клуб провел два гола – по одному в каждом из таймов (27-я и 52-я минуты). Оба мяча забиты приблизительно с одной точки из-за пределов штрафной площади. Вскоре после второго гола Карлос Эдуардо был заменен. Третий мяч забил Обафеми Мартинс на 86-й минуте.