Питерский "Зенит" выиграл дома у томской "Томи" со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

На 15-й минуте после навеса со штрафного Данко Лазовича защитник гостей срезал мяч в свои ворота, но гол был записан на счет Романа Широкова. Второй мяч забил Александр Бухаров на 45-й минуте.

"Зенит" продолжает идти без поражений. На его счету в 18 играх 14 побед и 4 ничьих. У "Томи" осталось 25 баллов.