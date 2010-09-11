Чемпионат России. "Зенит" - "Томь" – 2:0 (ВИДЕО)
11 сентября 2010, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
Питерский "Зенит" выиграл дома у томской "Томи" со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
На 15-й минуте после навеса со штрафного Данко Лазовича защитник гостей срезал мяч в свои ворота, но гол был записан на счет Романа Широкова. Второй мяч забил Александр Бухаров на 45-й минуте.
"Зенит" продолжает идти без поражений. На его счету в 18 играх 14 побед и 4 ничьих. У "Томи" осталось 25 баллов.