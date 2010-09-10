Нападающий лондонского "Тоттенхэма" и сборной России по футболу Роман Павлюченко получил шанс проявить себя, в том числе в матчах стартующей на днях Лиги чемпионов, в связи с травмой Джэрмейна Дефо, основного форварда клуба.

Дефо выбыл из строя на шесть недель, сообщает официальный сайт английской премьер-лиги. Он получил повреждение ноги в ходе матча сборной Англии против команды Швейцарии (3:1).

На данный момент в распоряжении наставника "Тоттенхэма" Гари Реднапп осталось три нападающих: Павлюченко, Питер Крауч и Эйдур Гудйонсен. Российский форвард в текущем чемпионате два раза появлялся на замену в трех матчах команды, не забив пока ни одного гола.



