Тренер лондонского "Челси" Карло Анчелотти раскрыл причину, по которой защитник сборной России по футболу Юрий Жирков не сумел стать в «Челси» игроком основного состава.

"Юрий талантливый и разносторонний футболист, но у него есть один недостаток - он катастрофически плохо поёт, - приводит слова Анчелотти TribalFootball. - В нашей команде, чтобы стать частью коллектива не достаточно просто подписать контракт. Необходимо пройти испытание, в котором нет места для милосердия и жалости. Игрок должен пройти через священный ритуал - караоке-ночь. С Юрием это испытание произошло на североамериканском турне в Лос-Анджелесе. Он стоял на стуле и начал петь. Я не слышал ничего хуже. Это была катастрофа, он не попал ни в одну ноту. Пел, как тонущая кошка. Вначале в него кидали кусочки хлеба, а потом уже полетели овощи и фрукты, а он всё продолжал и продолжал, целых две мучительные минуты. Жирков до сих пор не может пережить этот момент".