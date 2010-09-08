Евро-2012: все результаты игрового дня 7 сентября

Во вторник состоялись 23 матча отборочного цикла чемпионата Европы 2012 года по футболу в девяти группах. Приводим перечень результатов.



Группа A

Турция – Бельгия – 3:2

Австрия – Казахстан – 2:0

Германия – Азербайджан – 6:1



Группа B

Россия – Словакия – 0:1

Македония – Армения – 2:2

Ирландия – Андорра – 3:1



Группа С

Сербия – Словения – 1:1

Италия – Фарерские о-ва – 5:0



Группа D

Белоруссия – Румыния – 0:0

Албания – Люксембург – 1:0

Босния и Герцеговина – Франция – 0:2



Группа E

Швеция – Сан-Марино – 6:0

Нидерланды – Финляндия – 2:1

Венгрия – Молдавия – 2:1



Группа F

Грузия – Израиль – 0:0

Мальта – Латвия – 0:2

Хорватия – Греция – 0:0



Группа G

Болгария – Черногория – 0:1

Швейцария – Англия – 1:3



Группа H

Дания – Исландия – 1:0

Норвегия – Португалия – 1:0



Группа I

Чехия – Литва – 0:1

Шотландия – Лихтенштейн – 2:1



