Евро-2012: все результаты игрового дня 7 сентября
8 сентября 2010, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник состоялись 23 матча отборочного цикла чемпионата Европы 2012 года по футболу в девяти группах. Приводим перечень результатов.
Группа A
Турция – Бельгия – 3:2
Австрия – Казахстан – 2:0
Германия – Азербайджан – 6:1
Группа B
Россия – Словакия – 0:1
Македония – Армения – 2:2
Ирландия – Андорра – 3:1
Группа С
Сербия – Словения – 1:1
Италия – Фарерские о-ва – 5:0
Группа D
Белоруссия – Румыния – 0:0
Албания – Люксембург – 1:0
Босния и Герцеговина – Франция – 0:2
Группа E
Швеция – Сан-Марино – 6:0
Нидерланды – Финляндия – 2:1
Венгрия – Молдавия – 2:1
Группа F
Грузия – Израиль – 0:0
Мальта – Латвия – 0:2
Хорватия – Греция – 0:0
Группа G
Болгария – Черногория – 0:1
Швейцария – Англия – 1:3
Группа H
Дания – Исландия – 1:0
Норвегия – Португалия – 1:0
Группа I
Чехия – Литва – 0:1
Шотландия – Лихтенштейн – 2:1