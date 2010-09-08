Сборная Аргентины разгромила чемпионов мира испанцев – 4:1! (ВИДЕО)

Сборная Аргентины по футболу разгромила в товарищеском матче в Буэнос-Айресе действующего чемпиона мира - команду Испании – со счетом 4:1.

Аргентинцами руководил Серхио Батиста, сменивший на посту главного тренера Марадону. В составе латиноамериканской команды отличились Лионель Месси (10-я минута), Гонсало Игуаин (13-я), Карлос Тевес (34-я) и Серхио Агуэро (90-я). Горечь поражения испанцев подсластил гол Фернандо Льоренте (84-я).