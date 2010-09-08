Молодежная сборная России по футболу сыграла в Санкт-Петербурге вничью (0:0) с румынами в заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2011 года. Этот результат не устроил ее – она не попала в финальную часть турнира.

"За два года сложился сплоченный коллектив. Ребята с удовольствием приезжали в сборную. Многие сегодня плакали после игры", - сказал тренер команды Игорь Колыванов после матча.

Итоговое положение команд в отборочной группе: Румыния – 25 очков (10 игр), Россия – 22 (10), Молдавия – 14 (10), Латвия – 14 (10), Фарерские острова – 11 (10), Андорра – 1 (10).