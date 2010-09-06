Аленичев возглавил юношескую сборную России

Бывший полузащитник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев ответил согласием на предложение РФС возглавить юношескую сборную России по футболу.

"Президент РФС Фурсенко предложил мне принять сборную 1993 года рождения. Долго не раздумывал и практически сразу дал согласие", - сказал Аленичев в интервью Sportbox.ru. Он отметил также, что давно планировал заняться тренерской деятельностью, и теперь у него появился такой шанс.

Помогать Аленичеву в его работе будет другой экс-спартаковец - Дмитрий Ананко, а работа с юными голкиперами будет доверена Ринату Дасаеву.