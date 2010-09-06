Марадона собирается устроить матч в честь своего 50-летия в Неаполе

Легендарный аргентинкий футболист Диего Марадона собирается отметить свой близящийся 50-летний юбилей праздничным матчем в Неаполе, сообщает АФП.

По его замыслу, в матче, который состоится 30 октября, в день его юбилея, примут участие его старые товарищи по "Наполи", где Марадона провел семь славных лет (1984-1991).

Многие из них с энтузиазмом откликнулись на приглашение. Например, дали обещание сыграть итальянец Джордано и бразилец Карека, которые в "Наполи" вместе с Марадоной составляли знаменитое трио "Ма-Джи-Ка" (Ma-Gi-Ca).

"У меня есть все: семья, которую я обожаю, блестящая карьера, и сегодня мне больше ничего не надо, даже денег. Единственное, что я хочу, это вернуться в Неаполь, чтобы снова стать частью этого прекрасного города и его жителей, которые никогда меня не забывали", - сказал Марадона.

Официального заявления от клуба о проведении товарищеского матча в честь юбилея Марадона пока сделано не было, однако президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис еще в июне признался, что "ждет Диего в гости с нетерпением".