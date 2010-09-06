Тренер сборной Словакии Вайсс: «Мы приехали в Москву за победой»

Главный тренер сборной Словакии по футболу Владимир Вайсс сообщил, что рассчитывает добиться в матче против России в рамках квалификации Евро-2012 максимального результата.

«Матч Андорра – Россия я смотрел. Я вообще видел все последние матчи российской сборной. Хотя пятничная игра не дает представления о силе россиян. Но я и так очень хорошо знаю возможности российского футбола. Уровень игры в Андорре не должен нас вводить в заблуждение.

Естественно, мы приехали сюда за победой. Я всегда играю на победу. Мы тщательно изучим сборную России. Думаете, после полутора лет работы в России я не в курсе игровых качеств каждого российского футболиста?» – цитирует Вайсса Sports.ru.