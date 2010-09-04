Товарищеский матч. Польша – Украина – 1:1 (ВИДЕО)

Сборные Польши и Украины по футболу сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче.

Команды, освобожденные от отборочной стадии Евро-2012, так как они являются хозяевами турнира, встретились в городе Лодзь. На 41-й минуте счет открыл форвард поляков Иринеуш Елень. Украинцы ушли от поражения перед финальным свистком, когда отличился Евгений Селезнев.

Сборная Украины проводила матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Юрия Калитвинцева.