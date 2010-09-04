Евро-2012: все результаты матчей игрового дня
4 сентября 2010, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]
Публикуем все результаты матчей стартового игрового дня отборочного турнира Евро-2012.
Группа А
Казахстан - Турция - 0:3,
Бельгия - Германия - 0:1;
Группа В
Армения - Ирландия - 0:1,
Андорра - Россия - 0:2,
Словакия - Македония - 1:0;
Группа С
Фарерские Острова - Сербия - 0:3,
Эстония - Италия - 1:2,
Словения - Северная Ирландия - 0:1;
Группа D
Румыния - Албания - 1:1,
Люксембург - Босния и Герцеговина - 0:3,
Франция - Белоруссия - 0:1;
Группа E
Молдавия - Финляндия - 2:0,
Швеция - Венгрия - 2:0,
Сан-Марино - Нидерланды - 0:5;
Группа F
Израиль - Мальта - 3:1 (игрался 2 сентября)
Латвия - Хорватия - 0:3,
Греция - Грузия - 1:1;
Группа G
Черногория - Уэльс - 1:0,
Англия - Болгария - 4:0;
Группа Н
Исландия - Норвегия - 1:2,
Португалия - Кипр - 4:4;
Группа I
Литва - Шотландия - 0:0,
Лихтенштейн - Испания - 0:4.