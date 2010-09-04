Евро-2012: все результаты матчей игрового дня

Публикуем все результаты матчей стартового игрового дня отборочного турнира Евро-2012.

Группа А

Казахстан - Турция - 0:3,

Бельгия - Германия - 0:1;



Группа В

Армения - Ирландия - 0:1,

Андорра - Россия - 0:2,

Словакия - Македония - 1:0;



Группа С

Фарерские Острова - Сербия - 0:3,

Эстония - Италия - 1:2,

Словения - Северная Ирландия - 0:1;



Группа D

Румыния - Албания - 1:1,

Люксембург - Босния и Герцеговина - 0:3,

Франция - Белоруссия - 0:1;



Группа E

Молдавия - Финляндия - 2:0,

Швеция - Венгрия - 2:0,

Сан-Марино - Нидерланды - 0:5;



Группа F

Израиль - Мальта - 3:1 (игрался 2 сентября)

Латвия - Хорватия - 0:3,

Греция - Грузия - 1:1;



Группа G

Черногория - Уэльс - 1:0,

Англия - Болгария - 4:0;



Группа Н

Исландия - Норвегия - 1:2,

Португалия - Кипр - 4:4;



Группа I

Литва - Шотландия - 0:0,

Лихтенштейн - Испания - 0:4.