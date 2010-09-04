Первый дивизион, 28-й тур: лидеры одерживают победы

Лидеры чемпионата России по футболу в первом дивизионе - краснодарская "Кубань", нижегородская "Волга" и екатеринбургский "Урал" – выиграли свои матчи 28-го тура.

"Кубань" взяла верх в гостях над КАМАЗом из набережных Челнов со счетом 2:1, причем победный гол забил вратарь Александр Будаков ударом со своей половины поля.

"Волга" и "Урал" победили в домашних матчах – соответственно у "Химок" (2:0) и владивостокского "Луча-Энергии" (1:0).

Результаты остальных матчей тура:

"Иртыш" (Омск) - "СКА-Энергия" (Хабаровск) - 0:1,

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Салют" (Белгород) - 2:0,

"Шинник" (Ярославль) - "Ротор" (Волгоград) - 1:1,

"Динамо" (Брянск) - "Волгарь-Газпром" (Астрахань) - 2:3,

"Балтика" (Калининград) - "Авангард" (Курск) - 2:1,

"Жемчужина-Сочи" - "Нижний Новгород" - 2:2,

"Краснодар" - "Мордовия" - 4:1.

Положение лидеров: 1. "Кубань" - 56 очков (26 игр), "Волга" и "Урал" - по 49 (27), "Нижний Новгород" - 48 (27), "Краснодар" - 46 (26).