Российская молодежная сборная крупно проиграла Румынии (ВИДЕО)

Российская молодежная сборная по футболу (возраст игроков до 21 года) крупно проиграла команде Румынии (0:3) в отборочном матче Евро-2011.

Голы у румын забили: 1:0 – Бикфалви (27), 2:0 – Сбурля (37), 3:0 – Хора (86). Тренер нашей «молодежки» Игорь Колыванов выставил такой состав: Песьяков, Макеев, Паршивлюк, Баляйкин, Щенников, А.Иванов (А.Денисов, 78), Мамаев, Сапета (Дядюн, 46), Ионов (Темников, 54), Г.Габулов, Дзюба.