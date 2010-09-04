Дик Адвокат: «Ставлю команде шестерку по 10-балльной системе»

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат прокомментировал на официальном сайте УЕФА победу над Андоррой (2:0) в первом матче отборочного турнира Евро-2012:

«В первом тайме давление было высоким – мы слишком нервничали, могли забить не один, а четыре-пять голов. Соперник не удивил меня. Я знал, что он весьма серьезен, в его составе есть жесткие футболисты. Хорошо представлял, как сложно здесь играть, изучал матчи андоррцев и смею заверить: у любой сборной тут могут возникнуть проблемы.

Доволен итоговым результатом. Все ждали от нас победы, мы ее добились, удачно стартовав в отборочном цикле. Это главное. В предстоящей встрече со словаками, однако, нужно играть лучше. Думаю, мы способны прогрессировать. Что касается оценки сборной России, то по 10-балльной системе поставлю ей шестерку. Это была хорошая игра. И она привела к хорошему результату».