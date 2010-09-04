Игроки сборной России отказались от общения с прессой после матча с Андоррой

Игроки сборной России по футболу отказались общаться с прессой после победного матча с командой Андорры (2:0) на старте отборочного турнира Евро-2012, сообщает Sportbox.ru.

При этом накануне матча футболисты подписали кодекс чести РФС, предписывающий, в частности, уважительное отношение к болельщикам и прессе. Официальной реакции от РФС на это их поведение пока не последовало.

Главный тренер сборной Дик Адвокат отреагировал лишь словами: «Возможно, ситуация изменится в будущем».