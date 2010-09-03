Евро-2012: Израильтянин Бенаюн делает хет-трик в матче с Мальтой (ВИДЕО)

Полузащитник "Челси" и сборной Израиля Йосси Бенаюн сделал хет-трик в стартовом поединке группы F отборочного турнира чемпионата Европы-2012 с Мальтой, благодаря чему израильтяне победили 3:1.

Бенаюн открыл счет на пятой минуте. Но к удивлению многих, мальтийцы отквитались, и на перерыв соперники ушли при счете 1:1. После перерыва лидер израильской сборной отличился еще дважды, и на это сопернику возразить уже было нечем.