Тренер сборной Андорры обещает «дать настоящий бой» России

Главный тренер сборной Андорры по футболу, а в прошлом ее многолетний вратарь Кольдо Альварес делает в преддверии матча квалификации Евро-2012 со сборной России громкие заявления.

«Мы прогрессируем и хорошо подготовились к предстоящему матчу. Дадим настоящий бой России. И я не шучу. Опасаюсь всю российскую команду, но не боюсь. Наша цель – выигрывать каждый матч. Если мы начинаем игру, думая, что у нас нет возможности победить, зачем вообще выходить на поле?» – приводит слова Альвареса Sportbox.ru.



